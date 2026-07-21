Российский альпинист упал при восхождении в горах Таджикистана

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский альпинист получил черепно-мозговую травму в результате падения во время восхождения на Памир в Таджикистане. Инцидент произошел в районе перевала Турамыс на высоте более 5 тысяч метров, сообщает Life.ru, ссылаясь на SHOT.

Как уточнили РИА Новости в туристическом клубе "Вестра", организовавшем экспедицию, 19 июля участник группы упал с высоты и получил травмы. Остальные альпинисты не пострадали и движутся к точке эвакуации. Состояние пострадавшего его товарищи оценивают как положительное.

По данным онлайн-форума клуба, травмы получил 22-летний россиянин Игорь Байер. Его близкие собрали необходимую сумму для оплаты эвакуационного вертолета, однако вылет несколько раз переносили из-за неблагоприятной погоды. Спасатели рассчитывают на улучшение погодных условий 24 июля.

Ранее в Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали туристку из Подмосковья, получившую травму ноги в горах. Инцидент произошел в Эльбрусском районе.

Группа из 4 человек, возвращавшаяся с озера Сылтран-Кель, запросила помощь. 6 сотрудников МЧС оперативно прибыли на высоту 3 200 метров, доставили путешественников на поляну Азау, а пострадавшую женщину на руках спустили к медикам. Группа не была зарегистрирована.