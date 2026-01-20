В Ленинградской области спасли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

В населенном пункте Пески Ленинградской области прошла операция по спасению мужчин, рыбачивших на льдине. Об инциденте сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

"От основного ледового поля откололась льдина, на которой находились пять человек", – говорится в сообщении.

На место происшествия вскоре прибыли спасатели ПСП "Берег". За это время льдину успело унести на километр. Рыбаков успешно доставили на сушу. Помощь врачей им не потребовалась.

Ранее в МЧС России напомнили правила поведения на водоемах зимой. Граждан призвали избегать участков с трещинами и полыньями, а также мест с зеленоватым или рыхлым льдом. Кроме того, в ведомстве рекомендовали не выходить на лед в одиночку.

