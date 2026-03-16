Названы все победители премии "Оскар"

В Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Мероприятие прошло в театре "Долби", его итоги представлены на официальном сайте академии.

Лидером по количеству наград оказался фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, который завоевал шесть премий. В частности, картина победила в категории "Лучший фильм", а сам Андерсон был удостоен награды за лучшую режиссуру.

На втором месте по числу "Оскаров" оказался фильм "Грешники" Райана Куглера – картина получила четыре премии. На третьем месте расположился фильм "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с тремя наградами.

Американский актер Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". В свою очередь, ирландская актриса Джесси Бакли была удостоена премии за лучшую женскую роль в драме "Хамнет: история, вдохновившая Гамлета".

Наград также были удостоены:

лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн ("Битва за битвой");

лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган ("Орудия");

лучший актерский состав – "Битва за битвой";

лучший оригинальный сценарий – "Грешники";

лучший адаптированный сценарий – "Битва за битвой";

лучший иностранный фильм – "Сентиментальная ценность";

лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов";

лучший документальный фильм – "Господин Никто против Путина";

лучший короткометражный игровой фильм – "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной";

лучший короткометражный документальный фильм – "Все пустые комнаты";

лучший короткометражный анимационный фильм – "Девушка, которая плакала жемчугом";

лучший дизайн костюмов – "Франкенштейн";

лучший грим и прически – "Франкенштейн";

лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн";

лучший звук – F1;

лучший саундтрек – "Грешники";

лучшая песня – Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");

лучшая операторская работа – "Грешники";

лучший монтаж – "Битва за битвой";

лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел".

Ранее сообщалось, что корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".

Первая в истории кинофестиваля женщина-председатель Айрис Кноблох и генеральный делегат Тьерри Фремо заявили, что хотели "отметить огромный талант режиссера и кино в более широком смысле".