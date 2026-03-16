16 марта, 07:42

Культура

Названы все победители премии "Оскар"

Фото: 123RF.com/sanchairat

В Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Мероприятие прошло в театре "Долби", его итоги представлены на официальном сайте академии.

Лидером по количеству наград оказался фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, который завоевал шесть премий. В частности, картина победила в категории "Лучший фильм", а сам Андерсон был удостоен награды за лучшую режиссуру.

На втором месте по числу "Оскаров" оказался фильм "Грешники" Райана Куглера – картина получила четыре премии. На третьем месте расположился фильм "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с тремя наградами.

Американский актер Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". В свою очередь, ирландская актриса Джесси Бакли была удостоена премии за лучшую женскую роль в драме "Хамнет: история, вдохновившая Гамлета".

Наград также были удостоены:

  • лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн ("Битва за битвой");
  • лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган ("Орудия");
  • лучший актерский состав – "Битва за битвой";
  • лучший оригинальный сценарий – "Грешники";
  • лучший адаптированный сценарий – "Битва за битвой";
  • лучший иностранный фильм – "Сентиментальная ценность";
  • лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов";
  • лучший документальный фильм – "Господин Никто против Путина";
  • лучший короткометражный игровой фильм – "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной";
  • лучший короткометражный документальный фильм – "Все пустые комнаты";
  • лучший короткометражный анимационный фильм – "Девушка, которая плакала жемчугом";
  • лучший дизайн костюмов – "Франкенштейн";
  • лучший грим и прически – "Франкенштейн";
  • лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн";
  • лучший звук – F1;
  • лучший саундтрек – "Грешники";
  • лучшая песня – Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");
  • лучшая операторская работа – "Грешники";
  • лучший монтаж – "Битва за битвой";
  • лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел".

Ранее сообщалось, что корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".

Первая в истории кинофестиваля женщина-председатель Айрис Кноблох и генеральный делегат Тьерри Фремо заявили, что хотели "отметить огромный талант режиссера и кино в более широком смысле".

Кинокартина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получила "Оскар"

Читайте также


культуракиноза рубежом

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

