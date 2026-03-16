16 марта, 07:42Культура
Названы все победители премии "Оскар"
Фото: 123RF.com/sanchairat
В Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Мероприятие прошло в театре "Долби", его итоги представлены на официальном сайте академии.
Лидером по количеству наград оказался фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, который завоевал шесть премий. В частности, картина победила в категории "Лучший фильм", а сам Андерсон был удостоен награды за лучшую режиссуру.
На втором месте по числу "Оскаров" оказался фильм "Грешники" Райана Куглера – картина получила четыре премии. На третьем месте расположился фильм "Франкенштейн" Гильермо дель Торо с тремя наградами.
Американский актер Майкл Б. Джордан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Грешники". В свою очередь, ирландская актриса Джесси Бакли была удостоена премии за лучшую женскую роль в драме "Хамнет: история, вдохновившая Гамлета".
Наград также были удостоены:
- лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн ("Битва за битвой");
- лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган ("Орудия");
- лучший актерский состав – "Битва за битвой";
- лучший оригинальный сценарий – "Грешники";
- лучший адаптированный сценарий – "Битва за битвой";
- лучший иностранный фильм – "Сентиментальная ценность";
- лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов";
- лучший документальный фильм – "Господин Никто против Путина";
- лучший короткометражный игровой фильм – "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной";
- лучший короткометражный документальный фильм – "Все пустые комнаты";
- лучший короткометражный анимационный фильм – "Девушка, которая плакала жемчугом";
- лучший дизайн костюмов – "Франкенштейн";
- лучший грим и прически – "Франкенштейн";
- лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн";
- лучший звук – F1;
- лучший саундтрек – "Грешники";
- лучшая песня – Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов");
- лучшая операторская работа – "Грешники";
- лучший монтаж – "Битва за битвой";
- лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел".
Ранее сообщалось, что корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Это будет первый подобный случай для корейского кино. Организаторы отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".
Первая в истории кинофестиваля женщина-председатель Айрис Кноблох и генеральный делегат Тьерри Фремо заявили, что хотели "отметить огромный талант режиссера и кино в более широком смысле".
