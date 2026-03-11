TGRT Haber: актеры "Великолепного века" Узерли и Эргенч снимутся вместе спустя 15 лет

Фото: ТАСС/imago stock&people

Актеры Мерьем Узерли и Халит Эргенч, сыгравшие главные роли в сериале "Великолепный век", впервые снимутся вместе спустя 15 лет. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

По данным журналистов, речь идет о фильме "Весна на Имрозе". Съемки стартуют в ближайшее время.

Картина будет спродюсирована компанией Sky Films. Она расскажет об истории любви персонажей Эргенча и Узерли на острове.

