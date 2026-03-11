TGRT Haber: актеры "Великолепного века" Узерли и Эргенч снимутся вместе спустя 15 лет

11 марта, 17:16Культура
Фото: ТАСС/imago stock&people
Актеры Мерьем Узерли и Халит Эргенч, сыгравшие главные роли в сериале "Великолепный век", впервые снимутся вместе спустя 15 лет. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.
По данным журналистов, речь идет о фильме "Весна на Имрозе". Съемки стартуют в ближайшее время.
Картина будет спродюсирована компанией Sky Films. Она расскажет об истории любви персонажей Эргенча и Узерли на острове.
Ранее сообщалось, что комики Демис Карибидис и Михаил Галустян снялись в российско-индийском фильме "Королек моей любви". Они исполнили роли полицейского и преступника. Фильм снимали в Индии.
Согласно сюжету, полицейский в исполнении Карибидиса будет бороться с преступником, роль которого исполнил Галустян. Позже герои узнают, что они являются братьями.