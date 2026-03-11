Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:38

Транспорт

Прокуратура начала проверку после инцидента с инвалидом в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проверка организована после инцидента с инвалидом в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, сотрудники авиакомпании "Победа" не разрешили перевозить в багажном отделении самолета инвалидную коляску пассажира.

В связи с возможным нарушением прав человека с ограниченными возможностями прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников "Победы", а также выявлены все обстоятельства инцидента.

Ранее авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета, не предоставив ему инвалидное кресло. По данным СМИ, 49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы.

Из-за церебрального паралича мужчина может передвигаться только благодаря инвалидному креслу с электроприводом. Однако после посадки в Лас-Вегасе экипаж авиакомпании заявил Ходжинсу, что ему придется выбираться из самолета самостоятельно. Жене Ходжинса пришлось держать своего мужа за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов.

Сам Ходжинс утверждал, что никто из бортпроводников не предложил ему помощь. После произошедшего авиакомпании пришлось извиняться перед пассажирами.

Читайте также


транспорт

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика