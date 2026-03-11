Прокуратура начала проверку после инцидента с инвалидом в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проверка организована после инцидента с инвалидом в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, сотрудники авиакомпании "Победа" не разрешили перевозить в багажном отделении самолета инвалидную коляску пассажира.

В связи с возможным нарушением прав человека с ограниченными возможностями прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников "Победы", а также выявлены все обстоятельства инцидента.

Ранее авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета, не предоставив ему инвалидное кресло. По данным СМИ, 49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы.

Из-за церебрального паралича мужчина может передвигаться только благодаря инвалидному креслу с электроприводом. Однако после посадки в Лас-Вегасе экипаж авиакомпании заявил Ходжинсу, что ему придется выбираться из самолета самостоятельно. Жене Ходжинса пришлось держать своего мужа за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов.

Сам Ходжинс утверждал, что никто из бортпроводников не предложил ему помощь. После произошедшего авиакомпании пришлось извиняться перед пассажирами.

