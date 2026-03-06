"Победа" изменила правила перевозки детей 12–18 лет на соседних с родителями креслах

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Победа" по решению суда внесла изменения в правила перевозки, касающиеся рассадки детей. Теперь перевозчик примет меры для оформления пассажиров 12–18 лет на соседних креслах с родителем или сопровождающим, сообщила пресс-служба компании.

Ранее бесплатная рассадка рядом с сопровождающим распространялась только на детей до 12 лет. Поводом для изменения правил стало решение Щербинского районного суда, который рассмотрел иск прокуратуры и признал незаконной практику, при которой авиакомпания фактически навязывала пассажирам платную услугу выбора мест, чтобы подросток мог лететь рядом с сопровождающим.

Теперь перевозчик должен принимать все возможные действия для оформления соседних кресел для пассажиров в возрасте от 12 до 18 лет вместе с родителями или сопровождающими.

С марта в России также вступили в силу обновленные правила авиаперевозок. Согласно им, авиакомпании обязаны размещать рядом с родителями всех детей до 12 лет. Если в семье их несколько, допускается размещение в одном ряду через проход или на соседних рядах – непосредственно впереди или позади.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел.

Для обеспечения безопасности ребенка при поездке на такси, необходимо заблаговременно оформить заказ по соответствующему тарифу или внести указание в поле для комментариев, касающееся наличия детского кресла.