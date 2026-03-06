График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

UEFA оштрафовал мадридский "Реал" за нацистское приветствие болельщика

Фото: ТАСС/AP/Matt Slocum

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал мадридский клуб "Реал" на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел во время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" 25 февраля в Мадриде. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Во время телетрансляции болельщик на трибуне за воротами показал нацистское приветствие. После этого в "Реале" заявили, что потребовали лишить фаната членства в клубе.

Кроме того, союз обязал клуб закрыть часть нижней южной трибуны на один домашний матч в еврокубках. Эта санкция не будет применена, если в течение года не произойдет аналогичного нарушения.

Ранее канадского хоккеиста Гэвина Маккенне обвинили в тяжком нападении и ряде других правонарушений. По данным СМИ, хоккеист ударил мужчину по лицу, из-за чего ему потребовалась помощь хирургов. Кроме того, согласно документам суда, спортсмена обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами первой степени тяжести.

