График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 18:59

Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор стендап-комику Останину

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва

Мосгорсуд оставил без изменений приговор 5 лет и 9 месяцев для стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вынесенный по обвинению в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

При этом судья все же внес несущественные корректировки в постановление, которые тем не менее не повлияли на общий срок наказания.

Таким образом, инстанция отклонила ходатайство гособвинения об ужесточении заключения для Останина еще на 2 месяца.

Комик был задержан в марте 2025 года при попытке пересечения границы. Причиной стали его высказывания в адрес участника спецоперации. Спустя некоторое время юморист принес извинения, отметив, что не имел намерения кого-либо оскорбить.

Тем не менее суд удовлетворил просьбу следствия об аресте Останина, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сам комик свою вину не признал.

В начале февраля суд Москвы вынес приговор юмористу, назначив 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, инстанция наложила на него штраф в размере 300 тысяч рублей и запретила заниматься администрированием сайтов в течение 3 лет.

