Путин и президент Ирана обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы иранский лидер подробно изложил российскому президенту свое видение развития эскалации на Ближнем Востоке.

Также Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей страны.

В ответ Путин подчеркнул, что РФ привержена позиции о необходимости возвращения к политико-дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончался министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.