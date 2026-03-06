График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 21:25

КСИР Ирана объявил о начале 23-го этапа операции "Правдивое обещание – 4"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Oren Ziv

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о старте 23-й фазы операции "Правдивое обещание – 4", направленной в ответ на агрессию США и Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР.

В рамках начавшегося этапа Исламская Республика уже выпустила дроны и ракеты в сторону оккупированных территорий и американских баз в регионе.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются с 28 февраля, после того как объединенные американо-израильские силы выпустили превентивный удар по Тегерану. В качестве ответных мер Иран поразил объекты еврейского государства, а также базы США, находящиеся в странах Персидского залива.

В ходе одной из атак погиб верховный лидер республики Али Хаменеи, а также министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, достигло 1 332 человек, включая 168 школьниц. Также операция привела к разрушениям 3 643 гражданских объектов республики, в том числе 3 090 жилых домов и 528 торговых центров.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
