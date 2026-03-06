График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 21:54

Шоу-бизнес

Певица Алсу заявила, что в разрушении семьи нельзя винить только любовниц

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Нельзя винить в разрушении семьи только любовниц, заявила певица Алсу на своей странице в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она опубликовала пост, в котором высказалась о мужских изменах. По ее словам, обычно, когда женщина узнает об измене, она выставляет виноватой любовницу. Артистка призналась, тоже раньше так считала, однако мужчина "не вещь, которую можно украсть из чужой жизни".

Певица подчеркнула, что "вторая женщина" может даже не знать о существовании жены, или что ей рассказывают о том, что супруги "живут как соседи". Из-за этого женщины начинают воевать между собой, в то время как мужчина продолжает жить "свою двойную жизнь", оставаясь между ними.

"В этой истории враг не женщина. Враг – ложь и человек, который ее создает", – заключила Алсу.

В 2024 году стало известно, что певица решила расторгнуть брак с предпринимателем Яном Абрамовым. Официально развод состоялся в августе, хотя заявление было подано еще в мае: несколько месяцев паре дали на возможное примирение.

При этом в июле Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, но этот вопрос решился не сразу. По данным СМИ, бывшие супруги делили имущество стоимостью несколько миллиардов рублей и только в апреле 2025-го экс-супруги пришли к решению этого вопроса, однако разглашать детали не стали.

Журналисты отмечали, что причиной разлада в семье якобы оказалась измена Абрамова с экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

