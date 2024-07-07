Певица Алсу подала иск в суд о разделе имущества с предпринимателем Абрамовым

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Российская исполнительница Алсу направила в Савеловский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества с предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сказано на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Певица направила иск в суд 2 июля, а само заседание по этому поводу запланировано на 26 июля.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.

Иск, который направила Алсу о расторжении брака, был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая. Суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал супругам два месяца для примирения.

При этом слухи о разрыве пары стали появляться еще за год до этого, но певица опровергала их долгое время. После этого поклонники Алсу отметили, что певица кажется слишком счастливой после расставания с супругом спустя 18 лет совместной жизни.

