Солнечная и морозная погода прогнозируется в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Солнечная, сухая и морозная погода установится в Москве в выходные, 14 и 15 ноября. Атмосферное давление в эти дни повысится до 753 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в МАХ.

По ее словам, в выходные произойдет смена синоптических процессов. В субботу погоду определит южная окраина циклона, центр которого с Финского залива направится к Белому морю, а в воскресенье погоду сформирует антициклон с юга.

"За сутки атмосферное давление в столице вырастет на 14 единиц, с 739 до 753 миллиметров ртутного столба. На смену серому небу придет сухая, в ночные часы слегка морозная погода", – рассказала синоптик.

Позднякова подчеркнула, что такие перемены могут повлиять на метеозависимых горожан. Она напомнила, что от повышенного давления страдают гипертоники, однако для большинства жителей солнечная погода окажется комфортной.

Тем временем в Московском регионе в ночь на 12 ноября сформировался временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. В Дмитрове и Коломне высота снега составила один сантиметр, в Волоколамске – два, а в Вязьме – пять. В Москве на ВДНХ за ночь выпал один миллиметр осадков.

