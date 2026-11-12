Телеведущий Сергей Белоголовцев развелся с супругой

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Мировой суд Пресненского района Москвы удовлетворил иск телеведущего и актера Сергея Белоголовцева о расторжении брака с супругой Натальей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там уточнили, что заявление было удовлетворено 11 ноября.

Белоголовцевы были в браке 35 лет, а в последнее время жили раздельно. При этом, по словам супруги телеведущего, она возражала против развода в суде, так как именно статус жены помог ей организовать лечение после перенесенного им инсульта.

В то же время сам Белоголовцев заявил, что они с супругой расстались еще до болезни. Он отметил, что не считает развод трагедией.

До этого супруга певца Стаса Михайлова Инна объявила о расставании с мужем. Она уточнила, что больше не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Сам артист комментариев по этому поводу не давал.

