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12 ноября, 11:41

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"Известия": грабители связали пенсионерку простынями и угрожали ей утюгом в Подмосковье

В Подмосковье грабители связали пенсионерку простынями и угрожали ей утюгом – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трое злоумышленников проникли в частный дом в деревне Новая Слобода Щелковского района Подмосковья и напали на 78-летнюю пенсионерку. Об этом газете "Известия" сообщил источник.

По словам собеседника издания, инцидент произошел ночью 6 ноября. Преступники пробрались в дом через окно, привязали пожилую женщину к кровати простынями и потребовали отдать деньги и драгоценности.

Чтобы запугать пенсионерку, преступники угрожали ей ножом и прижимали к животу холодный утюг. Затем они вскрыли встроенный в стену сейф, откуда забрали золотые украшения и 100 тысяч рублей. Общий ущерб оценивается примерно в 1,1 миллиона рублей.

Уже на следующий день полицейские задержали четверых подозреваемых. Один из них, как выяснилось, находился в федеральном розыске. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее столичный суд отправил в СИЗО двух обвиняемых в хищении у мужчины пакета с деньгами. По данным следствия, молодые люди знали, что у потерпевшего есть крупная сумма наличных. Они дождались его у одного из жилых домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет, в котором лежало более 7 миллионов рублей, и скрылись.

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