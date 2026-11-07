Суд в Москве арестовал двоих грабителей, отобравших 7 миллионов рублей у мужчины

Суд в Москве заключил под стражу двоих обвиняемых в хищении у мужчины пакета с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Меру пресечения фигурантам избрали с учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры. Обоим предъявлено обвинение в грабеже.

По версии следствия, молодые люди 2005 и 2008 года рождения знали, что при потерпевшем находится крупная сумма наличных. Они дождались его у одного из жилых домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет, в котором лежало более 7 миллионов рублей, и скрылись с места преступления.

Ход расследования уголовного дела держит на контроле прокуратура.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Директор торговой точки сообщила в полицию, что неизвестный зашел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и аналогичным способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

