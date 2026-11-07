Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 13:30

Происшествия

Суд в Москве арестовал двоих грабителей, отобравших 7 миллионов рублей у мужчины

Видео: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве заключил под стражу двоих обвиняемых в хищении у мужчины пакета с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Меру пресечения фигурантам избрали с учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры. Обоим предъявлено обвинение в грабеже.

По версии следствия, молодые люди 2005 и 2008 года рождения знали, что при потерпевшем находится крупная сумма наличных. Они дождались его у одного из жилых домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет, в котором лежало более 7 миллионов рублей, и скрылись с места преступления.

Ход расследования уголовного дела держит на контроле прокуратура.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в двух ограблениях цветочного магазина на улице Краснодонцев. Директор торговой точки сообщила в полицию, что неизвестный зашел в магазин и, не оплатив букет роз стоимостью 5 200 рублей, в спешке покинул помещение. На следующий день он вернулся и аналогичным способом похитил мягкую игрушку в виде медведя.

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика