Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимум усилий, чтобы замять ситуацию с обнаружением тайной пыточной под Киевом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, после инцидента медика, приехавшую на место, направили под суд и определили ей меру пресечения. Служба безопасности Украины (СБУ) при этом разыскивает местных жителей, которые были на протесте или оказались рядом.

Мирошник утверждает, что Зеленский хорошо осведомлен о существовании тайных пыточных, однако публично этого не признает.

"Он четко разделяет то, что нужно говорить на публику, и то, что необходимо знать лично. На публику он, разумеется, никогда в этом не признается", – сказал посол.

По оценке Мирошника, украинская диктатура сейчас переживает расцвет и задействует весь доступный инструментарий, не считаясь с правами человека и демократическими нормами.

Информация об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области появилась 2 ноября. Местные жители попытались прорваться к зданию, но против них применили слезоточивый газ.

После огласки ситуации медики вывезли четырех человек со следами побоев. Ими оказались военные, задержанные за самовольное оставление части. Остальные в здании были военнослужащими Нацгвардии.

В ООН выступили с призывом исследовать всю информацию о жестоком обращении с военными. СМИ отметили, что это может иметь последствия для евроинтеграции Украины. Подобные инциденты ставят под сомнение готовность украинской стороны выполнять требования Евросоюза в правовой сфере.