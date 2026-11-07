Прощание с актрисой Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября в Кунцевском зале

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Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится во вторник, 10 ноября. Об этом сообщила РИА Новости ее дочь Ольга.

Дочь артистки предположила, что траурная церемония пройдет в Кунцевском зале прощания. Похоронят Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище.

14 октября артистку госпитализировали в Москве. Причиной стала сердечная недостаточность. Спустя время СМИ сообщили, что ей якобы присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.

Представители семьи сообщали, что состояние Федосеевой-Шукшиной оценивается как тяжелое. Они уточняли, что актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 7 ноября стало известно о смерти народной артистки РСФСР на 89-м году жизни.

В кино она дебютировала еще студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль актриса исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы", где предстала в образе студентки Тани.

С режиссером Василием Шукшиным актриса познакомилась в 1964 году на съемочной площадке фильма "Какое оно, море?". В том же году они поженились, в браке родились две дочери – Мария и Ольга. Широкую известность Федосеевой принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).

После смерти Шукшина в 1974 году актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина и продолжила сниматься. За годы карьеры она создала десятки ярких образов, среди которых мадам Грицацуева в "Двенадцати стульях" Марка Захарова, Вера Васильевна в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в "Петербургских тайнах".

Всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018). Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве, ныне это Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

С 1998 до 2014 года актриса была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге.

