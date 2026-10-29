Mash: врачи признали Федосееву-Шукшину неизлечимо больной

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Народной артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус. Врачи признали ее неизлечимо больной, сообщает Mash в MAX.

По данным журналистов, актриса остается в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ее состояние ухудшается, а организм истощен на фоне тяжелых болезней сердца и сосудов. В 2019 году она перенесла инфаркт, а в 2023-м – инсульт. Утверждается, что полностью вылечить ее уже невозможно.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Ее доставили в одну из столичных клиник. По словам ее дочери, актрисы Ольги Шукшиной, причиной стала сердечная недостаточность, а не инфаркт или инсульт.

Позже в СМИ появилась информация, что после ухудшения состояния артистка якобы впала в медикаментозную кому и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Однако Ольга Шукшина опровергала эти данные. Она также отмечала, что состояние народной артистки постепенно улучшается.