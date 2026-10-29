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29 октября, 10:15

Происшествия

Горожане помогли ГКУ "Московская безопасность" выявить фиктивную регистрацию и кражу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Информация от жителей столицы помогла сотрудникам "Московской безопасности" выявить несколько правонарушений в Западном и Северо-Восточном административных округах столицы. Об этом сообщили в ГКУ.

На проспекте Вернадского горожане рассказали сотруднику городской службы о квартире, в которой могли незаконно проживать иностранцы. Сведения передали в полицию.

Совместная проверка подтвердила нарушение, по итогу на двух иностранцев составили административные протоколы за несоблюдение миграционного законодательства. Кроме того, выяснилось, что владелец квартиры за деньги организовывал незаконное пребывание приезжих. В отношении него возбудили уголовное дело.

В районе Марфино сотрудники "Московской безопасности" по Северо-Восточному административному округу во время мероприятия "Автопатруль" получили информацию о краже автомобильных дисков и покрышек. Полицейские оперативно установили подозреваемого. Ущерб от кражи оценили почти в 200 тысяч рублей.

Во время проверки также выявили владелицу квартиры, которая фиктивно зарегистрировала трех иностранцев. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

"Подобные случаи в очередной раз показывают, насколько важны для нашей работы налаженный контакт с горожанами и обмен информацией с полицией. Только совместными усилиями мы можем оперативно реагировать на нарушения и поддерживать порядок в столице", – отметил заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Захаров.

Ранее "Московская безопасность" помогла в борьбе с наркопреступностью в столице. В середине октября 2026 года в районе Коптево была пресечена деятельность наркопритона, организованного 37-летней москвичкой, ранее судимой.

Женщина систематически сдавала свою квартиру на Большой Академической улице наркозависимым для употребления запрещенных веществ. При обыске у нее было обнаружено 2,49 грамма производного N-метилэфедрона и предметы для производства и употребления наркотиков.

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