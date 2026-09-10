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10 сентября, 09:23

Общество

Путин заявил о росте числа выдворений нелегальных мигрантов из РФ в 2,6 раза

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов из России выросло в 2,6 раза (на 85%), заявил Владимир Путин на встрече с первым замглавы МВД РФ – начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андреем Кикотем.

"Порядка 100 тысяч мы выдворили, из них принудительно – 75 тысяч", – уточнил Кикоть.

Въезд в Россию уже закрыт для 197 тысяч иностранцев, нарушивших законы. В это же время фиксируется рост легальной трудовой миграции – с 45 до 50%. Замглавы МВД назвал это хорошим показателем.

Вместе с тем в 2026 году наблюдается резкий спад преступности среди мигрантов. Если в прошлом году эта цифра составила 41 тысячу, то только за текущее полугодие она лишь превысила 14 тысяч, то есть показатель снизился на 40%.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий перечень статей КоАП РФ, за которые иностранных граждан могут выдворить из России, с 22 до 45. В частности, теперь мигрантов будут выдворять за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку и отношению к религии. Кроме того, депортация будет грозить за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу.

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