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10 сентября, 13:59

Происшествия

В Башкирии мужчина украл мясо из холодильника знакомой после свидания

Фото: depositphotos/vvoennyy​

В Белорецком районе Башкирии мужчина после свидания украл из холодильника знакомой кусок мяса. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Девушка пригласила знакомого к себе домой, они провели вечер за разговорами и напитками. Когда хозяйка уснула, гость открыл холодильник, достал мясо весом 3,5 килограмма, положил в пакет и ушел.

По пути домой он продал мясо случайному прохожему за 1,5 тысячи рублей. На вырученные деньги мужчина купил спиртное и сразу выпил его.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Ранее суд в Самаре взял под стражу мужчину, который украл для возлюбленной 101 розу. Похититель рассказал, что хотел впечатлить девушку на первом свидании, поэтому и украл букет. Однако избранница на встречу так и не пришла.

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