Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 14:49

Политика

В Москве завершается прием заявлений на голосование для жителей других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина​

Жители регионов России могут принять участие в выборах депутатов Госдумы на избирательных участках Москвы. Для этого необходимо до 14 сентября подать заявление через сервис "Мобильный избиратель". Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Он отметил, что такая возможность предусмотрена для тех, кто временно проживает в столице, учится в московском вузе или окажется в городе в дни голосования.

"Сделать это можно на любом избирательном участке Москвы с помощью терминала электронного голосования, выбирать при этом заранее участок не надо", – приводит слова Ковалева Агентство "Москва".

Он также напомнил, что жители Мордовии, Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей имеют возможность голосовать в Москве не только за кандидатов в депутаты Госдумы, но и за своих региональных чиновников. Для этого им нужно до 14 сентября выразить желание участвовать в голосовании по месту пребывания в столице.

Заявление о включении в список избирателей можно подать на портале "Госуслуги", в любом отделении "Мои документы", а также в территориальной или участковой избирательной комиссии.

В единый день голосования в России, 18, 19 и 20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты избирательные участки как минимум в 31 стране.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября

Читайте также


политикагородвыборы2026

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика