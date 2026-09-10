В Москве завершается прием заявлений на голосование для жителей других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина​

Жители регионов России могут принять участие в выборах депутатов Госдумы на избирательных участках Москвы. Для этого необходимо до 14 сентября подать заявление через сервис "Мобильный избиратель". Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Он отметил, что такая возможность предусмотрена для тех, кто временно проживает в столице, учится в московском вузе или окажется в городе в дни голосования.

"Сделать это можно на любом избирательном участке Москвы с помощью терминала электронного голосования, выбирать при этом заранее участок не надо", – приводит слова Ковалева Агентство "Москва".

Он также напомнил, что жители Мордовии, Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей имеют возможность голосовать в Москве не только за кандидатов в депутаты Госдумы, но и за своих региональных чиновников. Для этого им нужно до 14 сентября выразить желание участвовать в голосовании по месту пребывания в столице.

Заявление о включении в список избирателей можно подать на портале "Госуслуги", в любом отделении "Мои документы", а также в территориальной или участковой избирательной комиссии.

В единый день голосования в России, 18, 19 и 20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты избирательные участки как минимум в 31 стране.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.