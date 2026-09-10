Стартовал прием заявок на голосование на дому в ЕДГ-2026

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Начался прием заявок на голосование на дому в единый день голосования (ЕДГ-2026), сообщается в канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в MAX.

Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным или другим уважительным причинам.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале "Госуслуги", а также лично или через представителя в участковой избирательной комиссии (УИК) по месту жительства.

В рамках ЕДГ-2026 состоятся выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Отдать свой голос можно будет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

Голосование доступно и в дистанционном формате. Россияне могут принять участие в тестировании федеральной платформы для ДЭГ. Такая возможность есть у избирателей из 32 регионов до 20:00 10 сентября по местному времени.