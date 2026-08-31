Врач Бузунов: шум дорог под окном приводит к патологическому страху перед бессонницей

Проживание в домах возле дорог незаметно приводит к тревожности и паническим атакам. Проблема кроется в самих автомагистралях: их шум не дает выспаться и полностью восстановиться за ночь, предупредили эксперты. Как сделать качество отдыха лучше в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

"Сенсорная анестезия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Непрерывный дорожный шум незаметно вредит человеку, даже если он считает, что не обращает внимание на гул и нормально спит, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога, психиатра-нарколога Марину Калюжную.



(пациенты. – Прим. ред.) говорят, – это не адаптация, а сенсорная анестезия. Сознание перестает реагировать на шум и свет осознанно, а нервная система продолжает получать сигнал тревоги каждую ночь.

Марина Калюжная клинический психолог, психиатр-нарколог Привыкание, о котором ониговорят, – это не адаптация, а сенсорная анестезия. Сознание перестает реагировать на шум и свет осознанно, а нервная система продолжает получать сигнал тревоги каждую ночь.

В качестве примера эксперт рассказала об одной пациентке, которая обратилась с внезапными паническими атаками после семи лет жизни возле трассы. Женщина также была уверена, что привыкла к гулу и нормально спит при закрытых окнах. Однако выяснилось: шум фур и свет фар прерывают ее фазы глубокого сна. В результате этого мозг полностью не восстанавливается, несмотря на то что в такие моменты не приходится просыпаться.

По словам психолога, хроническая нехватка глубокого сна приводит к тревожным расстройствам, а вера в собственную адаптацию к шуму лишь мешает вовремя обратиться к врачу. В результате к моменту первой панической атаки нервная система оказывается полностью истощенной. В свою очередь, подбор лекарств и психотерапия будут бесполезны, если не устранить первопричину, которая нередко скрывается в самой спальне.

Также эксперт посоветовала обращать внимание на беспричинную дневную усталость, раздражительность и тревогу. В таких случаях стоит подумать, когда человек в последний раз отдыхал в абсолютной темноте и тишине.

В свою очередь, директор департамента маркетинга Екатерина Ульянова отметила в разговоре с изданием "Фонтанка.ру", что человек склонен не замечать различные раздражители по отдельности, которые встречаются в городской среде. Однако в сумме они создают фоновый стресс, приводящий к утомлению и расходу когнитивных ресурсов. Среди провоцирующих факторов – долгий путь домой, шум, пересечение транспортных и пешеходных потоков, дефицит зелени и даже недостаточно освещенные пространства.

Однако, по словам эксперта, количество повседневных раздражителей можно уменьшить благодаря элементам благоустройства. По ее словам, для этого используются экраны для защиты от шума, подбор правильного освещения под климат и время суток, а также четкое разделение автомобильных, велосипедных и пешеходных дорог.





Екатерина Ульянова директор департамента маркетинга Вид на деревья снижает уровень кортизола – основного гормона стресса – на 15–20%, а также ускоряет восстановление после умственной нагрузки.

Эксперт добавила, что в некоторых жилищных комплексах растения высаживают по принципу умного подбора. Проектировщики заранее учитывают периоды цветения, сезонную аллергию жителей, а также способность зелени создавать тень и поддерживать комфортный микроклимат.

Ранее также сообщалось, что россияне стали значительно чаще покупать препараты с мелатонином для улучшения сна. В 2025 году объем продаж превысил 8 миллионов упаковок на общую сумму почти 5 миллиардов рублей. Лидерами по потреблению оказались Санкт-Петербург (472,65 пачки на 10 тысяч человек), Магаданская (461,89) и Мурманская области (424,52).

"Информационно значимые шумы"

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов предупредил в разговоре с Москвой 24, что уровень шума выше 30–40 децибелов действительно может беспокоить и вызывать пробуждения, однако важно различать монотонные и информационно значимые звуки.

"Первые, например прибой или дождь, часто не раздражают нервную систему. Белый шум, звук фена не воспринимаются мозгом как опасность, и дети, кстати, под него хорошо спят. Даже относительно высокий уровень не особо беспокоит", – отметил эксперт.

При этом вторые – новости за стеной, сигнализация, скорая помощь – воспринимаются мозгом как опасность. Это дискретные, периодически возникающие звуки, и они вызывают подсознательное подбуживание. Это похоже на то, как мать может не слышать громкую музыку, но мгновенно просыпается от голоса ребенка. Шум трафика способен будить мозг, ухудшать структуру сна, а это в свою очередь приводит к тому, что человек физически и психически хуже восстанавливается, объяснил Бузунов.

Он отметил, что сон имеет сложную структуру: первая стадия – это дрема, около 5 минут; вторая – так называемый базовый сон; третья – глубокий дельта-сон, когда продуцируются гормоны, накапливается энергия, активизируется иммунитет, очищается мозг. После этого наступает REM-сон, фаза сновидений. Цикл длится примерно 1,5–2 часа, затем происходит небольшое подбуживание, и все повторяется снова. За ночь бывает 3–5 циклов.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Внешние раздражители вызывают микровозбуждения – короткие подбуживания мозга длительностью 3–10 секунд. Это может переводить человека из более глубокой стадии в более поверхностную – например, с третьей во вторую или даже в первую, либо вызывать пробуждение. Происходящее глобально нарушает структуру ночного отдыха и приводит к тому, что глубоких стадий становится меньше.

Если повторяющиеся внешние воздействия вызывают микроподбуживания, они нарушают весь сон, человек хуже восстанавливается. Чаще это приводит не к бессоннице, а к разбитости с утра. Но если отдыхающего это начинает беспокоить – например, он жил в тихом месте, а потом переехал к дороге или в отель рядом с трассой, – возникает мысль: "Я сейчас не засну из-за шума". Она вызывает тревогу, выброс адреналина и кортизола, и это способно приводить к настоящей бессоннице, подчеркнул специалист.



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"Если постоянный шум длится месяц-два (стройка, беспокойные соседи), может сформироваться хроническая бессонница. Это феномен ожидания неприятностей: человек с утра начинает думать о том, что будет вечером. Формируется боязнь не заснуть, вырабатываются условные рефлексы. Даже когда стройка заканчивается, состояние может остаться, потому что реакция уже сформирована. Здоровый человек после плохой ночи думает: "Высплюсь сегодня", а тот, кто имеет проблемы: "Будет еще хуже". Дальше присоединяется дезадаптивное поведение: человек начинает дольше лежать в постели и спит еще хуже. В таком случае уже нужен врач и снотворное", – объяснил Бузунов.

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию. Например, установить качественные окна с тремя стеклами, специально выстроенными для гашения внешнего звука (могут убрать до 60 децибелов), порекомендовал эксперт.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Еще вариант – приобрести беруши. Хорошие убирают до 30 децибелов, и разговор рядом становится почти не слышен. Можно использовать восковые – их разминают и вставляют в ухо, они мягко распределяются и не давят. Еще один старый и действенный способ – вата с вазелином. В качестве альтернативы стоит включить у себя музыку или белый шум (прибой, дождь), чтобы перебить значимые звуки незначимыми. Наушники с шумоподавлением тоже помогают.

Если говорить об использовании утяжеленного одеяла, то это больше подходит для снижения тревоги, потому что внешний шум остается. Такое одеяло повышает уровень окситоцина, что хорошо для тех, кто привык спать с партнером, и тревожным людям. Опосредованно, снижая тревогу, оно может помочь меньше реагировать на звуки. При этом в случаях, когда проблема ситуационная, например в командировке, можно принять снотворное по назначению врача, заключил Бузунов.