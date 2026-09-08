Песков: Путин проведет международный телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор во вторник, 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В начале второй половины дня есть международный телефонный разговор", – сказал он журналистам, говоря о графике президента.

Песков также рассказал, что Путин готовится к предстоящим международным контактам. Отвечая на вопрос, не станет ли собеседником президент США Дональд Трамп, он заявил, что Кремль своевременно сообщит все детали.

Внутренняя повестка также продолжается: 8 сентября на докладе у Путина будет врио губернатора Тверской области Виталий Королев, запланирован ряд непубличных встреч.

Ранее Песков допускал, что Путин и Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф после визитов сообщал о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров.

