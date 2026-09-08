В Японии 115-летняя женщина назвала секретом долголетия умственную активность

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В Японии скончалась старейшая жительница страны – 115-летняя Сигэко Кагава. Секретами своего долголетия она называла ходьбу и регулярную умственную активность, сообщает Independent.

Долгожительница до последних дней сохраняла ясный ум. До 80 лет Кагава работала врачом и ежедневно проходила около пяти километров, навещая пациентов. Также она поддерживала интеллектуально-когнитивную активность с помощью каллиграфии и головоломок.

Семья женщины рассказала, что она придерживалась строгого распорядка дня – всегда ложилась спать и вставала в одно и то же время, а также полноценно ела три раза в день. В 2025 году на медосмотре выяснилось, что у Кагавы не было хронических заболеваний, хотя она почти не принимала лекарств.

Сигэко Кагава родилась 28 мая 1911 года. В 1934 году она окончила Осакский женский медицинский колледж. В 1947 году вышла замуж, а через год родила дочь. После смерти Кагавы титул старейшей жительницы Японии перешел к 114-летней Фую Кисимото, которая живет в Киото.

Ранее свой 117-й день рождения отпраздновала британка Этель Катерхэм. Согласно данным международной организации LongeviQuest, она занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории с документально подтвержденным возрастом.

Как отмечается в Книге рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. Женщина умерла в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.