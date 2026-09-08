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08 сентября, 18:14

Спорт

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/AP/Lynne Sladky

Французский журнал France Football включил нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в список претендентов на "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба премии.

В минувшем сезоне 39-летний аргентинец во второй раз подряд был признан лучшим игроком североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), которую его клуб выиграл. На счету форварда 43 гола и 26 результативных передач в 49 матчах турнира.

В составе сборной Аргентины Месси дошел до финала чемпионата мира, где команда уступила испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время. На мировом первенстве он забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи, после чего объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Для Месси это 17-я номинация на "Золотой мяч", по этому показателю он уступает только португальцу Криштиану Роналду, у которого 18 номинаций. При этом аргентинец остается обладателем рекордных восьми "Золотых мячей".

Церемония вручения приза состоится 26 октября в Лондоне. Впервые в истории мероприятие пройдет за пределами Парижа.

Полузащитник сборной Испании Родри считается фаворитом в борьбе за приз "Золотой мяч-2026". Он уже был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2026 года. Спортсмен получил награду после финального матча против сборной Аргентины.

Как сообщили иностранные СМИ, в списке претендентов на "Золотой мяч-2026" также фигурируют английский нападающий Харри Кейн, испанский правый вингер Ламин Ямаль и французский бомбардир Килиан Мбаппе.

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