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08 сентября, 18:27

Общество

Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на территории Московского региона на ночь и утро среды, 9 сентября, из-за возможных заморозков. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, предстоящей ночью и утром местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Оранжевый уровень будет действовать с полуночи до 08:00 9 сентября.

Температура воздуха ночью в Москве составит 4–6 градусов, а по области – от 1 до 6 градусов. Днем в столице потеплеет до 20–22 градусов, в Подмосковье – до 18–23 градусов.

При этом до конца сентября температура воздуха в Московском регионе может достигать 20 градусов. По словам метеоролога Марины Макаровой, рекордные показатели, превышающие 20 градусов, фиксировались даже в первой декаде октября.

Синоптик объяснил резкое похолодание в столичном регионе

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