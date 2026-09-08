В Институте Гете изучают возможность продолжать работу в РФ дистанционно

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Германский Институт Гете рассматривает возможность продолжения деятельности в России через цифровые сервисы после закрытия культурных центров в стране. Об этом сообщила генеральный секретарь организации Гитте Чох.

"Мы изучаем, как могли бы и в будущем сохранить открытыми пути для обмена и сотрудничества, например посредством цифровых сервисов. Это мы сейчас обсуждаем в тесной координации с министерством иностранных дел", – приводятся слова Чох на сайте института.

Она отметила, что интерес к немецкому языку, культуре и международному обмену сохраняется, опираясь на опыт работы организации в более чем 100 странах и 75-летнюю историю. В своем комментарии Чох также выразила благодарность сотрудникам закрывающихся центров в России.

Отношения между Москвой и Берлином обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту, когда у украинского грузового Ан-124 обнаружили беспилотник с взрывателем. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

В связи с этим посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД, так как инцидент, по версии Берлина, якобы связан с "российскими диверсантами". Позднее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне по требованию властей Германии прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения.

В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 7 сентября Россия отозвала согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Петербурге и потребовала прекратить работу немецких культурных центров.