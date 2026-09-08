08 сентября, 20:40Происшествия
Во Франции установили личности похитителей картин из музея Ренуара
Фото: AP Photo/Philippe Magoni
Личности злоумышленников, ограбивших дом-музей импрессиониста Пьера Огюста Ренуара во Франции, установлены. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на полицию.
Преступление было совершено ранним утром, примерно в 06:00. Злоумышленники проникли в здание через разбитое окно.
"Мы знаем, кто они, эти местные. Возможно, среди них есть гражданин Италии", – заявили в полиции.
Журналисты также отмечают, что воры знали, что брали, и понимали ценность похищенного.
Злоумышленники вынесли из музея Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер под Ниццей четыре полотна. На вызов прибыли правоохранители, при этом список похищенных экспонатов не уточнялся. Позже стало известно, что две из четырех похищенных картин были брошены похитителями и возвращены.