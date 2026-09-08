TF1: из музея Ренуара во Франции похищены четыре картины

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Четыре картины пропали из музея Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер под Ниццей во Франции. О краже сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

Музейная сигнализация сработала около 06:00 по местному времени (07:00 по московскому), на вызов приехала полиция. Судя по камерам видеонаблюдения, двое неизвестных вырезали картины из рам. Список похищенных экспонатов пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в библиотеках Европы произошла серия краж русских книг. Такие действия были зафиксированы в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии.

Преступники целенаправленно охотились за работами Александра Пушкина, Николая Гоголя и других классиков. Из Берлинской государственной библиотеки, например, были украдены "Братья-разбойники", "Борис Годунов" и "Кавказский пленник".

