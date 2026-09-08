Один человек погиб при атаке ВСУ на АЗС в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию в городе Стародубе Брянской области. В результате погиб 39-летний мужчина, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Травмы в результате атаки получили еще три человека. Им оказана медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили навес и остекление двух административных зданий, а также три автомобиля.

Ранее в результате ударов украинских БПЛА пострадали 13 мирных жителей Донецкой Народной Республики. Одновременно с этим оказались повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей.