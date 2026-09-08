Мужчина избил молотком собаку своей девушки в Англии

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В Британии 33-летнему Льюису Уокеру грозит тюремный срок после признания вины по делу о домашнем насилии, в рамках которого он также жестоко обращался с собакой своей бывшей девушки. Об этом сообщает Mirror.

Из судебных материалов следует, что мужчина снимал на видео, как кричал на животное и неоднократно пинал его, пока собака лежала на полу и скулила от боли. Кроме того, его обвиняли в том, что он ударил питомца молотком. Позже собаку пришлось усыпить.

Изначально Уокеру предъявили 11 обвинений, включая нападение, угрозы убийством, преследование, повреждение имущества и причинение страданий животному. Однако в суде он признал вину только по одному эпизоду – контролирующему и принуждающему поведению в отношении бывшей партнерши.

Следствие утверждает, что в период с 2019 по 2026 год мужчина подвергал женщину насилию, не пускал в дом, портил вещи и запугивал. Суд оставил британца под стражей до заседания, которое пройдет 28 сентября.

Ранее в Екатеринбурге мужчина жестоко избил щенка за отказ возвращаться домой после прогулки. По словам очевидцев, мужчина силой тащил собаку за поводок. Когда прохожие попытались выяснить у него причину такого поведения, владелец животного ответил, что это его собака и он имеет право делать с ней "все, что хочет".

Вместе с тем горожане обратили внимание на напуганный вид щенка. По предварительным данным, дома животное держат в клетке. В связи с произошедшим местные жители направили обращения в полицию и зоозащитные организации.

