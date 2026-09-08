США нанесли ракетный удар по иранскому судну в Персидском заливе

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Иранский нефтяной танкер подвергся ракетному удару со стороны американских военных в Персидском заливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Инцидент произошел в четырех милях от острова Харк. По данным журналистов, в результате удара никто не пострадал. Экипаж судна в настоящее время проводит эвакуацию.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о нанесении ударов баллистическими ракетами по корабельной группе ВМС США. Целью стали американские авианосец и эсминец, которые, по версии иранской стороны, препятствовали передвижению иранских судов и участвовали в морской блокаде.

В ответ на это глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям.