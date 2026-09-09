Возгорание произошло у предприятия в Новороссийске после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий в Новороссийске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате падения произошли возгорания. На местах работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания, возникшего после падения обломков беспилотника в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, увеличилась с 0,3 до 1,5 гектара.

Из-за падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка. На место оперативно прибыли все специальные службы, к тушению также подключились волонтеры на мотоциклах и квадроциклах.