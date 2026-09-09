Иран атаковал базы США в Иордании в ответ на удары по танкерам

Фото: depositphotos/trekandshoot

Иран нанес ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия, в ответ на атаки США на иранские танкеры в Персидском заливе. Об этом сообщил телеканал SNN.

По его данным, по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет. Также работа ПВО по иранским ракетам была зафиксирована на юге Сирии.

Между тем, как сообщает иранская гостелерадиокомпания, войска США нанесли удары уже по третьему гражданскому судну Ирана вблизи порта Джаск.

Вечером 8 сентября американские войска атаковали два иранских нефтяных танкера в Персидском заливе. Одно судно подверглось удару в четырех милях от острова Харк, второе – около острова Джаск. В обоих случаях экипаж был эвакуирован.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям.