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03:16

Экономика

ФНС сможет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей с 2027 года

Фото: depositphotos/peshkov

Федеральная налоговая служба с июля 2027 года сможет получать сведения об устройствах, с которых российские граждане и компании проводят операции с цифровыми рублями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на приказы ФНС.

Выписки для налоговой будут содержать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств. Также там будут указывать сумму и время платежа, его назначение, отправителя и получателя.

С помощью этих данных налоговая сможет соотносить разные счета, определять скрытые доходы, использование чужих кошельков и связанные переводы. Это же станет дополнительным признаком дробления бизнеса.

Однако ФНС не будет автоматически получать данные обо всех операциях. Они станут передаваться в предусмотренных законом случаях по запросам налоговых органов.

Специалисты также предупредили, что IP- или MAC-адресов само по себе не доказывает нарушение, так как одним устройством или сетью могут пользоваться разные люди. Поэтому технический след должен оцениваться совместно с другими доказательствами.

Ранее системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля. Они внесли в приложения кнопку для открытия цифровых кошельков. Но использовать эту функцию смогут не все. Например, у владельцев iOS существует проблема с загрузкой обновленных приложений в App Store, где проверка Apple может отклонить их из-за санкций и требований криптостандартов РФ.

В свою очередь, в Думе отметили, что вопрос с подключением цифрового рубля на iPhone хотят решить до конца текущего года. Депутаты считают, что банкам следует доработать приложения для взаимодействия с операционной системой iOS.

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