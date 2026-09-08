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08 сентября, 21:20

Происшествия

Площадь пожара из-за обломков БПЛА под Новороссийском увеличилась до 1,5 га

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Площадь возгорания, возникшего после падения обломков беспилотника в районе хутора Дюрсо, увеличилась с 0,3 до 1,5 гектара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

"Площадь возгорания достигла 1,5 гектара. Первоочередная задача – локализовать пожар", – написал градоначальник.

Из-за падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка. На место оперативно прибыли все специальные службы, к тушению также подключились волонтеры на мотоциклах и квадроциклах.

По состоянию на 18:32 фиксировалось несколько очагов возгорания, при этом один из очагов был ликвидирован. В борьбе с огнем задействованы техника и 60 человек.

Ранее купол храма святителя Николая Чудотворца загорелся в результате удара украинского беспилотника в Никифоровском округе Тамбовской области. Возгорание на высоте 40 метров удалось оперативно потушить. В правительстве области уточнили, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.

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