Швейцария выразила готовность принять новый раунд переговоров по Украине

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Власти Швейцарии готовы принять новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД конфедерации Пьер Ален Эльчингер в ответ на запрос ТАСС.

Дипломат отметил, что Берн "поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на достижение справедливого и прочного мира на Украине". Он подчеркнул, что МИД Швейцарии "поддерживает контакты со всеми сторонами и последовательно предлагает свои добрые услуги".

При этом Эльчингер не стал вдаваться в детали и комментировать, поступил ли уже в МИД Швейцарии запрос на организацию соответствующей встречи.

Между тем Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия приветствует любые попытки содействия в урегулировании кризиса, в том числе со стороны Индии и США.