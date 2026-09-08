Песков заявил о желании РФ возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной

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Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия приветствует любые попытки содействия в урегулировании украинского конфликта, в том числе со стороны Индии и Соединенных Штатов.

При этом российская сторона никогда не хотела войны и не начинала ее – она лишь пытается прекратить боевые действия, начатые другой стороной, указал Песков. В связи с этим, по его словам, и приходится достигать целей СВО.

Однако Москва предпочла бы урегулировать все мирным путем – она открыта к этому процессу. Представитель Кремля добавил, что именно Киев не желает прекращать войну и не имеет достаточно гибкости для ведения переговоров.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф после визитов в Москву и Киев сообщил о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. При этом уточнялось, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков.