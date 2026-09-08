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08 сентября, 15:01

Экономика

Кабмин поручил проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Фото: depositphotos/minervastock

Правительство РФ поручило подготовить соглашения между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС с другой, которые урегулируют ценообразование топлива. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил кабмин.

Одновременно власти намерены усилить меры против необоснованного роста цен. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи с нарушениями на рынке топлива. Профильным ведомствам также поручено усилить контроль за тем, как при продаже маркируется топливо экологических классов К2, К3 и К4.

Отдельно на совещании обсудили необходимость заранее выявлять возможные изменения спроса и предложения. Для этого власти планируют улучшить прогнозирование ситуации на рынке нефтепродуктов, чтобы принимать меры до возникновения дефицита.

"В частности, необходимо заблаговременно определять объемы импорта, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка", – говорится в сообщении кабмина.

Дополнительные объемы топлива для внутреннего рынка планируют получить за счет переноса рядом компаний плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Это позволит направить часть продукции, которая в противном случае могла бы быть недоступна во время ремонта, на внутренний рынок.

Еще одним направлением работы станет совершенствование информационной системы мониторинга топливного рынка. Власти намерены использовать ее для более оперативного отслеживания ситуации и принятия необходимых решений.

Ранее Новак заявил, что летние плановые ремонты на НПЗ перенесены на более поздние сроки. По его словам, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок.

Кроме того, первый вице-премьер Денис Мантуров на ВЭФ-2026 заявил, что восстановление НПЗ после внешних воздействий ведется силами российских подрядчиков и с использованием отечественного оборудования.

Новак заявил о сохранении запрета на экспорт дизеля

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