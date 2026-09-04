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04 сентября, 03:56

Политика

Восстановительные работы на НПЗ проводятся с помощью российского оборудования

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Patrick Pleul

Восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после внешних воздействий ведется силами российских подрядчиков и с использованием отечественного оборудования. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Он отметил, что правительство в оперативном режиме получает данные обо всех остановках производственных мощностей на НПЗ.

По словам Мантурова, во всех случаях ремонтно-восстановительные работы выполняются исключительно с привлечением российских подрядных организаций и производителей оборудования.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что летние плановые ремонты на НПЗ перенесены на более поздние сроки. По его словам, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок.

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