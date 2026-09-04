Средний размер пенсии в России может превысить 29 тысяч рублей в 2027 году

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К 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей. Такой прогноз в беседе с РИА Новости привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, согласно параметрам бюджета Социального фонда и долгосрочным прогнозам Минтруда, среднегодовой размер выплаты составит 29 088,66 рубля.

Эксперт пояснил, что в 2027 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля выплаты планируется увеличить на 4% с учетом прогнозируемой инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – еще на 3,4% за счет роста доходов бюджета Социального фонда. Таким образом, суммарное повышение за год составит около 7,5%.

Сафонов отметил, что итоговый размер пенсии для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально и зависит от количества накопленных пенсионных баллов и величины фиксированной выплаты.

Согласно прогнозу, в феврале 2027 года фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 9 968,08 рубля. Стоимость пенсионного балла также будет повышаться поэтапно: сначала до 163,03 рубля, а затем, после апрельской индексации, до 168,57 рубля.

Ранее Социальный фонд России (СФР) опубликовал данные, согласно которым в стране увеличился средний размер пенсии по инвалидности. На 1 июля 2026 года выплата достигла отметки в 17 382 рубля. В тот же период 2025 года средняя сумма составляла 15 734 рубля. Годовой прирост составил около 1,6 тысячи рублей.