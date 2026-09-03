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03 сентября, 15:39

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Эксперт Балынин: нельзя получать свою пенсию и выплату по случаю потери кормильца

Россиянам рассказали, как получить пенсию по потере кормильца после смерти супруга

Фото: depositphotos/infocusvideo

Получать одновременно свою пенсию и выплату по случаю потери кормильца за умершего супруга нельзя, поэтому придется выбрать одну из них. Об этом РИА Новости сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Пенсию по случаю потери кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего человека, которые находились на его обеспечении. При этом переход на такую выплату осуществляется вместо собственной пенсии супруга, отметил эксперт.

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля, тогда как к пенсии по случаю потери кормильца – 4 792,35 рубля. Кроме того, при назначении последней выплаты не применяются некоторые надбавки, предусмотренные для пенсии по старости.

В частности, речь идет об увеличении фиксированной выплаты после достижения 80 лет и повышения за работу на Крайнем Севере. Поэтому перед сменой вида пенсии необходимо сравнить размер выплат и учитывать все положенные надбавки.

"Прежде чем принимать решение о замене своей пенсии на пенсию умершего супруга, необходимо удостовериться в том, что это действительно будет выгоднее", – заключил Балынин.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил более 40 тысяч рублей в 6 регионах России. Наибольшая выплата установлена в Чукотском автономном округе – 49 966 рублей.

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