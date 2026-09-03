Телеведущая Бородина пожаловалась на боль в руке

Фото: телеграм-канал "Ксения Бородина"

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на сильную боль в руке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости.

Несмотря на плохое самочувствие, телеведущая посетила турнир по паделу. В соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена с тейпами на руке.

При этом Бородина отметила, что она достигатор и не может сидеть без дела. Именно поэтому телеведущая решила принять участие в турнире.

Ранее в СМИ распространилась информация, что певица Анастасия Стоцкая якобы пожаловалась на боли в миндалинах. Однако сама артистка назвала подобные сообщения о проблемах с голосом бредом. Она отметила, что прекрасно себя чувствует.