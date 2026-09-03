"Мосбилет" представил программу открытия юбилейного сезона Театра на Юго-Западе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театр на Юго-Западе начнет юбилейный, 50-й сезон 10 и 11 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главная идея нового сезона – связь поколений. Программа объединяет историю театра, современный коллектив и будущее.

26 мая 2027 года театр отметит свое 50-летие. История учреждения началась с небольшого подвала в многоэтажном доме на проспекте Вернадского, который выделили педагогу и режиссеру Валерию Беляковичу для спектаклей.

В то время у артистов не было ни костюмов, ни декораций, ни мебели. В настоящее время Театр на Юго-Западе считается одним из лучших камерных театров столицы и известен далеко за пределами России.

Белякович скончался 10 лет назад, но на сцене до сих пор ставят его постановки, а последователи режиссера хранят верность его художественным принципам. Лаконичность декораций и небольшая сцена не мешают актерам создавать целые миры по мотивам произведений классиков и современных авторов.

В рамках нового сезона 10 сентября в 19:00 стартует режиссерская лаборатория "Диалог поколений", открывающая новый сезон. На сцене прозвучат три эскиза, созданные молодыми постановщиками. Наиболее удачный из представленных проектов будет доработан до полноценного спектакля и включен в афишу театра уже осенью. В завершение просмотра запланирована дискуссия с участием авторов, театрального руководства и представителей СМИ.

11 сентября в 15:00 состоится открытая дискуссия, в которой примут участие представители театральной труппы, журналисты и блогеры. Гости встречи окунутся в историю театра, вспомнят о стартовом сезоне, обсудят образ Беляковича и расскажут о программах, подготовленных к юбилейному году.

Вечером в 19:00 зрителям представят культовую постановку Беляковича "Мастер и Маргарита". Этот спектакль уже более 30 лет считается визитной карточкой Театра на Юго-Западе.

"То, что театр живет почти полвека, – наиглавнейшее наше достижение. Значит, театр интересный, значит, театр живой", – отметил худрук театра заслуженный артист России Олег Леушин.

В новом сезоне зрителей ждет несколько премьер. Кульминацией юбилейного года станет большой праздничный вечер, который состоится 26 мая 2027 года. Приобрести билеты в Театр на Юго-Западе без наценок и комиссии можно на городской платформе "Мосбилет".

В Москве уже начался новый театральный сезон, спектакли показывают около 20 театров. 35 учреждений присоединятся в нему в сентябре, еще два – в октябре.

Городские концертные организации планируют провести около 1,8 тысячи мероприятий, а театры подготовят порядка 300 новых постановок. В программу войдут спектакли для детей и военно-патриотические постановки, оперы и балеты, симфонические и камерные концерты, а также хоровые, этнические и джазовые проекты.