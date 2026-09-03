Дочь губернатора Херсонской области Сальдо внесли в базу "Миротворца"

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Дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Ирину внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Это следует из данных ресурса, передает РИА Новости.

Девушке вменяется "поддержка России", а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базе данных сайта был обнаружен российский поэт и прозаик Дмитрий Кравченко. Ему предъявлены обвинения в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы.

Помимо этого, на "Миротворце" оказались данные американского рэпера Lil Pump (настоящее имя – Газзи Гарсия. – Прим. ред.). Он также обвиняется в том, что публично поддерживает Россию. При этом музыкант неоднократно выражал симпатию к российской публике и сотрудничал с артистами из РФ.

