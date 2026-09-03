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03 сентября, 16:38

Шоу-бизнес

Основателя агентства группы BTS обвинили в мошенничестве в Южной Корее

Фото: legion-media.com/Newscom/Yonhap News

Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование против основателя агентства К-поп группы BTS – компании HYBE – Бан Шихека по подозрению в мошеннических махинациях на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Правоохранительные органы требуют предъявить предпринимателю обвинение в несоблюдении норм закона о рынке ценных бумаг. Как полагает следствие, в 2019 году бизнесмен ввел в заблуждение инвесторов, сообщив, что HYBE не намерена в скором времени выходить на биржу. Это побудило держателей акций продать свои пакеты частному инвестфонду вскоре после того, как компания провела публичное размещение своих акций.

Как утверждают правоохранители, фонд, скупивший акции у обманутых инвесторов, пообещал Шихеку 30% от прибыли после выхода на биржу. Предположительно, эта сумма могла составить около 200 миллиардов вон – более 12 миллиардов 697 миллионов рублей по текущему курсу.

Защита Шихека отвергает все обвинения и утверждает, что компания уже представила объективные свидетельства. Несмотря на это, полиция добивалась ареста предпринимателя в апреле и мае, но прокуратура отклонила эти требования, указав на недостаток доказательств со стороны следствия.

Ранее в Южной Корее был оглашен приговор гражданину Китая по фамилии Чон – руководителю преступной группы, которая пыталась похитить акции участника BTS Чон Чонгука. От действий этой группировки в общей сложности пострадали девять человек, а общая сумма ущерба оценивается примерно в 27,2 миллиона долларов.

В числе пострадавших был и Чонгук: злоумышленники пытались перевести со счета музыканта принадлежавшие ему акции компании HYBE, но лейбл заблокировал транзакцию и предотвратил потери. Суд признал Чона виновным в мошенничестве и незаконном сборе персональной информации. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

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