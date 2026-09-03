"Активные граждане" выберут шесть новых дизайнов карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшее время при оформлении карты москвича жители столицы смогут самостоятельно выбрать ее дизайн, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Руководитель проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина рассказала, что персонализация дизайна карты была одним из наиболее частых пожеланий ее держателей в последние несколько лет. Сейчас специалисты дорабатывают форму подачи заявления на выпуск карты москвича, чтобы добавить возможность выбора ее оформления.

Кузьмина также отметила, что обратная связь от держателей карты помогает делать ее полезнее и удобнее для миллионов пользователей.

Определить шесть вариантов предлагают участникам проекта "Активный гражданин". Им предоставят 24 изображения, связанных с Москвой, ее духовностью и идентичностью и отражающих культурный код города.

Голосование состоит из трех вопросов. В первом участникам предложено выбрать два варианта из серии, связанной с архитектурой столицы. Во втором необходимо отдать предпочтение двум дизайнам, посвященным Москве-реке.

В последнем вопросе горожанам предстоит выбрать еще два варианта. Их создали по мотивам работ участников прошедшего в 2025 году детского конкурса рисунков "Создай новую карту москвича".

Ранее на "Активном гражданине" выбрали имена для плодов-гигантов, выращенных на "Городской ферме" на ВДНХ. Две тыквы назвали Царь-тыквой и Королевой ВДНХ, а арбуз получил имя Богатырь.

